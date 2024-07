Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) 83-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 83-Jähriger ist am Montagvormittag, kurz nach 11 Uhr, beim Ausparken mit einem VW Golf auf dem Parkplatz des Primtalcenters heftig gegen einen dort abgestellten Mercedes gestoßen und hat an beiden Autos rund 5000 Euro Schaden angerichtet. Ohne sich weiter um den Unfall oder die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 83-Jährige davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des davonfahrenden Golfs notiert. Eine verständigte Polizeistreife konnte den beschädigten Golf und den Unfallverursacher schließlich an dessen Wohnadresse feststellen und überprüfen. Der Mann gab an, von dem Unfall nichts bemerkt haben zu wollen. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren für die begangene Unfallflucht verantworten.

