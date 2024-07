Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht im Parkhaus "Wettestraße" - Skoda Fabia beschädigt (01.07.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Montag, im Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 17.30 Uhr, ist es im Parkhaus auf der Wettstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte den dort abgestellten schwarzen Skoda Fabia am Heck hinten links und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

