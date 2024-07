Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannter Autofahrer ohne Zulassung im Stadtgebiet unterwegs- Hinweise erbeten (01.07.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Oberndorf liegen Hinweise vor, dass ein unbekannter Autofahrer vermutlich mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten älteren braun- beigen BMW am Montag, gegen 14 Uhr, auf der Landesstraße 415 mit einer gefährlichen Fahrweise unterwegs war und bittet hierzu um Hinweise. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ein unbekannter Autofahrer sie am Kreisverkehr L 415/ Lindenhof überholte und hierfür links an einer Verkehrsinsel vorbeifuhr. An der Limousine (BMW) soll lediglich ein Kennzeichen aus Papier angebracht gewesen sein, welches nach einer späteren Überprüfung der Polizei sich als nicht existent herausstellte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Beamten konnte der Wagen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet Personen, denen der unbekannte BMW-Fahrer aufgefallen ist, die selbst gefährdet worden sind oder Hinweise zum Standort des Wagens und/ oder zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

