Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Holzlager am Pfadfinderheim in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits im Zeitraum von Samstag, 22.06., bis Freitag, 28.06., haben Unbekannte ein Holzlager am Pfadfinderheim an der Ernst-Haller-Straße am südlichen Stadtrand von Trossingen in Brand gesteckt. Durch den Brand wurden auch mehrere Biertischgarnituren, ein Welldach sowie ein Schlegelmulcher beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Brandlegung nimmt die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, entgegen.

