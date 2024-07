Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entsorgt Bauschutt am Clubheim des Fußballvereins (28.06.2024)

Stockach-Hindelwangen (ots)

Am späten Freitagabend hat ein Unbekannter Bauschutt am Clubheim des Fußballvereins in der Straße "Am Sportplatz" abgeladen und zurückgelassen. Der Unbekannte fuhr mit einem Auto rückwärts an den rückwärtigen Bereich des Vereinsheims und entsorgte dort diversen Bauschutt, der vermutlich von einer Badrenovierung stammen dürfte.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170-180 Zentimeter groß, schwarzes, dunkles, kurzes Haar, auffallend große Nase. Bekleidet war er mit einer offenen Jacke, einer kurzen Hose und Flip-Flops.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell