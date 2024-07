Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Fahrspurenwechsel - rund 15.000 Euro Sachschaden (29.06.2024)

Bad Dürrheim - B27 (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 15.000 Euro ereignet. Eine 73-jähriger Volvo-Fahrerin wechselte von ihrer rechten Fahrspur nach links um ein vor ihr fahrendes Auto zu überholen. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden 22-Jährigen in einem Hyundai. Dieser konnte noch nach links ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Volvo zu verhindern, kollidierte in der Folge jedoch mit der Mittelleitplanke. Das Auto blieb fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell