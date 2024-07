Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Schützenstraße - blauer Dacia angefahren (29.06.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstag hat sich im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmittel Discounters in der Schützenstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen geparkten blauen Dacia Sandero - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - an der hinteren, rechten Stoßstange. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend davon. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 85000, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell