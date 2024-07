Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl im McDonalds - Polizei sucht Zeugen (29.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, gegen 23:00 Uhr eine Handtasche einer 21-Jährigen im McDonalds in der Wieselsbergstraße gestohlen. Während sich die Frau auf der Toilette befand, nahm der Täter die schwarze Handtasche an sich und verließ das Restaurant. Das Polizeirevier Villingen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 / 6010 zu melden.

