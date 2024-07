Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) In das Vereinsheim des Tennisclubs und in eine Firma für Lichtwerbung eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Vergangene Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Tennisclubs Balgheim sowie in eine Firma für Lichtwerbung in der Straße Steigäcker eingebrochen. Am Vereinsheim brachen die Täter den Schließzylinder der Eingangstür auf und gelangten so in das Clubheim. Dort brachen sie weitere Türen auf und richteten rund 2000 Euro Sachschaden an. Mit rund 50 Euro aus einer Wechselgeldkassette verließen die Eindringlinge das Gebäude wieder. Unweit des Clubheims hebelten die Täter in der selben Straße ein Fenster an der Rückseite eines Firmengebäudes auf und drangen so in die Firma ein. Ob die Einbrecher nach dem Durchsuchen mehrere Büroräume etwas entwenden konnten, steht noch nicht fest. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen dürfte bestehen. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangene Woche verdächtige Wahrnehmungen am Tennisclub oder an der Firma für Lichtwerbung in der Straße Steigäcker gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

