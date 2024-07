Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand: Ermittlungen nach Feuer in Mehrfamilienhaus in Hannover-Vahrenwald dauern an

Hannover (ots)

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald hat die Kriminalpolizei Hannover Ermittlungen aufgenommen. Eine Untersuchung des Hauses durch Brandursachenermittler am Montag, 01.07.2024, ergab jedoch noch keine eindeutige Ursache des Feuers. Dieses hatte am Freitag, 28.06.2024, immensen Schaden angerichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover war das Feuer am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr im Bereich des Dachstuhls des Mehrfamilienhauses an der Grabbestraße ausgebrochen. Nach einer ersten Untersuchung des Brandortes am Montag blieb die Ursache zunächst unklar.

Die Bewohner des Hauses konnten sich nach dem Brandausbruch rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand von ihnen verletzt wurde. Allerdings erlitt ein Feuerwehrmann im Rahmen der Löscharbeiten leichte Verletzungen. Zudem entstand ein hoher Sachschaden, von dem auch Nachbarhäuser betroffen sind. Die Polizei geht aktuell von einer Schadenssumme von rund zwei Millionen Euro aus.

Durch den Brand wurde das Haus unbewohnbar. Darüber hinaus musste das Technische Hilfswerk noch am Freitag die Giebelfront durch Hilfsmittel stabilisieren, um einem möglichen Einsturz der Fassade vorzubeugen. Die Ermittlungen dauern an. /ram, nash

