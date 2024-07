Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 25-Jähriger bei Unfall in Hannover-Nordhafen leicht verletzt - Unbekannter Verursacher flüchtig

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, 30.06.2024, durch ein riskantes Überholmanöver in Hannover-Nordhafen die Kollision eines Ford Fiesta mit einem Baum verursacht. Der 25-jähriger Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 25-Jähriger mit seinem Ford Fiesta gegen 20:20 Uhr auf der Schulenburger Landstraße stadtauswärts unterwegs. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein schwarzer Pkw die Schulenburger Landstraße. In Höhe der Unterführung der Autobahn 2 setzte der schwarze Wagen plötzlich zum Überholen eines vorausfahrenden grauen Pkw an und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn aus. Der 25-jährige Ford-Fahrer bremste ab und musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver prallte er gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 25-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des schwarzen Wagens flüchtete von der Unfallstelle.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrer machen können. Insbesondere wird nach einem unbekannten Ersthelfer gesucht, der sich vor Ort um den 25-Jährigen gekümmert hat. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 1888 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell