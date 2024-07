Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Seit drei Tagen vermisster Mann aus Lehrte wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Ein seit vergangenem Donnerstag, 27.06.2024, vermisster Mann aus Lehrte ist wohlauf. Der 62-Jährige, der aus einem Pflegeheim in dem Ort verschwunden war, wurde am Sonntagabend, 30.06.2024, im Hinterhof eines Hauses in Lehrte entdeckt. Dem Mann ging es soweit gesundheitlich gut und er kam zurück in die Einrichtung. Die Umstände seines Verschwindens waren zunächst unklar.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

