Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, In der Briege, Donnerstag, 25.01.2024, 17.45 Uhr bis Freitag, 26.01.2024, 08.30 Uhr

FREDELSLOH (Wol) - Im Zeitraum von Donnerstag ca. 17.45 Uhr bis Freitag ca. 08.30 Uhr versuchten unbekannte Personen in einen Schießstand vom Schützenhaus Fredelsloh in der Straße "In der Briege" in Fredelsloh einzubrechen.

Die Personen scheiterten bei dem Versuch, eine Tür gewaltsam zu öffnen und verursachten dabei einen Schaden von ca. 750 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Moringen unter 05554 998930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell