POL-H: Tödlicher Unfall nahe Holtensen: 43-Jähriger kommt mit Motorrad von Straße ab und erliegt vor Ort seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Auf der Bundesstraße (B) 217 nahe Holtensen ist am Freitag, 28.06.2024, ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 43-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 43-Jähriger am späten Freitagabend gegen 22:40 Uhr die B 217 in Fahrtrichtung Springe. Zwischen den Orten Holtensen und Steinkrug kam der Mann in einer Linkskurve mit seinem Krad der Marke Triumph aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der 43-Jährige schleuderte durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn und blieb dort liegen. Der Kradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.

Eine 29 Jahre alte Frau, die mit ihrem VW hinter dem Mann die Straße befuhr und den Unfall beobachtete, fuhr über Trümmerteile, die ihr Fahrzeug beschädigten. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. /ram

