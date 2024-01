POL-COE: Nordkirchen, An der Mühle/ Einbruch in Bäckerei

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entzündeten am 20.01.2024, gegen 22.45 Uhr, eine Papiermülltonne auf einem Schulhofgelände "An der Kreuzkirche" in Dülmen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Es entstand lediglich Sachschaden an der Papiermülltonne. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

