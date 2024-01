POL-COE: Dülmen, Marktstraße / Auto fährt in O2 Shop - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots) - In Nottuln waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Am Hagenbach in Darup brachen Unbekannte zwischen 15 Uhr am Donnerstag (18.01.24) und 18.15 Uhr am Sonntag (21.01.24) in ein Haus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Zwischen 16.50 Uhr und 20.10 Uhr gelangten Einbrecher am Freitag (19.01.24) in ein Haus an der Sonnenstiege in Darup. Sie schlugen die Terrassentür des Einfamilienhauses ein. Die ...

