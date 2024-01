Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Nottuln waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Am Hagenbach in Darup brachen Unbekannte zwischen 15 Uhr am Donnerstag (18.01.24) und 18.15 Uhr am Sonntag (21.01.24) in ein Haus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zwischen 16.50 Uhr und 20.10 Uhr gelangten Einbrecher am Freitag (19.01.24) in ein Haus an der Sonnenstiege in Darup. Sie schlugen die Terrassentür des Einfamilienhauses ein. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

Bei einem Versuch blieb es am Freitag (19.01.24) bei einem Haus an der Jesse-Owens-Straße in Nottuln. Gegen 18.30 Uhr hörte eine Bewohnerin Geräusche, zudem schlug der Hund an. Als die Zeugin das Licht einschaltete flohen die Unbekannten. Draußen entdeckte sie eine abgerissene Lampe.

Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

