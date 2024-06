Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze-Velber: 62-Jähriger nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus verstorben

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 25.06.2024, ist in einem Mehrfamilienhaus im Seelzer Ortsteil Velber ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Der Bewohner verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach das Feuer gegen 02:00 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Steinkamp" aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden darin den 62-jährigen Mieter bewusstlos vor. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Löscharbeiten waren gegen 02:30 Uhr beendet. Die übrigen Bewohner des Hauses waren von dem Brand nicht betroffen und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Neben den Feuerwehren aus Seelze, Döteberg, Harenberg, Letter, Velber und Almhorst waren der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie die Polizei mit Kräften des Streifen- und Kriminaldauerdienstes im Einsatz.

Noch am Dienstag haben Brandermittler der Kriminalpolizei Hannover den Brandort untersucht. Demnach besteht der Verdacht, dass der 62-Jährige den Brand fahrlässig selbst verursacht hat, indem er sich während der Benutzung seines medizinischen Sauerstoffgerätes eine Zigarette anzündete. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen somit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Da aufgrund der mutmaßlichen Brandursache der strafrechtliche Tatbestand der schweren Brandstiftung erfüllt ist, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. /mie, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell