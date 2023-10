Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am 29.10.2023 gegen 20:57 Uhr kam es in Oldenburg in der Alexanderstraße auf Höhe der Einmündung Kirchhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW, ein Renault Twingo, und einem zivilen Streifenwagen der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Streifenwagen die Alexanderstraße während einer Einsatzfahrt stadteinwärts gefahren. Vor der Einmündung Kirchhofstraße habe der Streifenwagen den Renault überholen wollen. In diesem Augenblick habe der Renault nach links in die Kirchhofstraße abbiegen wollen. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 38-jährige Fahrerin des Renault, sowie der 25-jährige Polizeibeamte und die 24-jährige Polizeibeamtin wurden leicht verletzt und in die Notaufnahme eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Alexanderstraße musste zeitweilig voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24.000 EUR geschätzt. Der Unfall wurde durch die Polizei Varel aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell