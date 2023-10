Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 27.10.2023 - 29.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 27.10.2023, gegen 20:45 Uhr, beabsichtigt eine 58-jährige Fahrzeugführerin in Schortens, mit ihrem Pkw, aus der Wangerooger Straße auf die Jeversche Straße einzubiegen. Dabei übersieht sie die von rechts kommende, 71-jährige Radfahrerin. Trotz der geringen Geschwindigkeit und sofort eingeleiteter Bremsung kommt es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 71-jährige mit ihrem Fahrrad stürzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme klagt die Radfahrerin über Schmerzen, so dass sie vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt wird.

Versuchter Einbruch im Gewerbegebiet in Schortens

In der Zeit vom 28.10.2023, 16:00 Uhr, bis zum 29.10.2023, 10:30 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betrieb in Schortens, im Gewerbegebiet, indem ein an einer Wand montiertes Gitter überwunden wird. Die Suche nach Diebesgut verläuft jedoch erfolglos und die Täter verlassen das Objekt schließlich ohne Beute. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell