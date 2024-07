POL-H: Einladung zum Präventionskurs für Seniorinnen und Senioren "Pedelec fahren - aber sicher"

Hannover (ots) - Ein seit vergangenem Donnerstag, 27.06.2024, vermisster Mann aus Lehrte ist wohlauf. Der 62-Jährige, der aus einem Pflegeheim in dem Ort verschwunden war, wurde am Sonntagabend, 30.06.2024, im Hinterhof eines Hauses in Lehrte entdeckt. Dem Mann ging es soweit gesundheitlich gut und er kam zurück in die Einrichtung. Die Umstände seines Verschwindens ...

