Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Streit am Bahnsteig eskaliert - Jugendlicher zieht Butterfly-Attrappe

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden gerieten am Samstag zwei Personengruppen auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover körperlich aneinander. Vorausgegangene verbale Streitigkeiten führten zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer vier- und einer dreiköpfigen Personengruppe. Hierbei kam es unter den Beteiligten, sieben Deutschen und zwei Syrern im Alter zwischen 14 und 33 Jahren, zu wechselseitigen Tritten, Schlägen und Stößen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 16-jährige Syrer einen sogenannten Butterfly-Trainer, eine Attrappe zu Übungszwecken und bedrohte damit die andere Konfliktpartei. Sowohl der 16-Jährige als auch seine beiden ebenfalls minderjährigen Begleiter flüchteten anschließend in einen am selben Bahnsteig wartenden, abfahrtbereiten Zug. Alarmierte Bundespolizisten stellten jedoch die flüchtende Gruppe noch vor Abfahrt des Zuges und entdeckten bei einer Absuche die durch den 16-Jährigen in einen Mülleimer im Zug geworfene Butterfly-Attrappe. Die Attrappe verfügt über eine abgerundete Klinge, kann jedoch in der Bewegung und aus Entfernung nicht von einem echten Butterfly-Messer unterschieden werden. Die Beamten belehrten alle Tatbeteiligten und leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die anwesenden Personen sowie wegen Bedrohung gegen den 16-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die volljährigen Tatverdächtigen ihre Heimreise eigenständig fortsetzen. Die Jugendlichen wurden wenig später in die Obhut der telefonisch kontaktierten Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die körperliche Auseinandersetzung zogen sich zwei der Tatbeteiligten oberflächliche Verletzungen im Gesicht zu, welche keine medizinischen Behandlungen erforderten.

Anhand der umfangreichen Videoüberwachungsanlage im Hauptbahnhof Hannover können nun die Ermittler der Bundespolizei die Abläufe und Hintergründe der Tat nachvollziehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell