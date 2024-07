Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße/Ettenbergstraße - Motorradfahrerin verletzt (01.07.2024)

Aach (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Hauptstraße/Ettenbergstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt worden ist. Ein 54-jähriger VW-Fahrer war auf der Ettenbergstraße in Richtung Oberdorfstraße unterwegs. Beim Kreuzen der Hauptstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte, 18 Jahre junge Bikern und stieß mit ihr zusammen. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

