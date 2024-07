Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3475 bei Staufenberg

Gießen (ots)

Staufenberg: Der 35-jährige Fahrer eines S-Pedelec erlitt beim Überqueren des Kreuzungsbereichs L 3475/K 26, zwischen Odenhausen und Staufenberg, tödliche Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 35-Jährige am Mittwoch, 03.07.2024, gg. 16:45 Uhr, mit seinem S-Pedelec die L 3475 aus Richtung Lollar kommend. Nachdem er zunächst vor dem Kreuzungsbereich zur K 26 anhielt, fuhr er kurz darauf weiter, um den Kreuzungsbereich geradeaus in den Feldweg in Richtung Sichertshausen zu überqueren. Hierbei übersah er einen aus Odenhausen kommenden Pkw und kollidierte mit ihm. Der Fahrer des S-Pedelec wurde durch die Wucht des Aufpralls derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 43-jährige Pkw-Fahrer aus Lollar blieb unverletzt.

An dem Pkw entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro und an dem S-Pedelec entstand ein Totalschaden, Höhe ca. 2.000 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachver- ständigen angeordnet.

Der Unfallort war bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell