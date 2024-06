Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Brand mehrerer Fahrzeuge bei Autohaus Wahl in Gießen

Gießen (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 25.06.2024, gegen 00:30 Uhr, kam es beim Autohaus Wahl in Gießen, An der Automeile, aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand. Während das Gebäude unversehrt blieb, brannten sieben Fahrzeuge aus und an drei weiteren entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird von Feuerwehr und Polizei derzeit auf 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

