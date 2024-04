POL-DU: Großenbaum: Von der Straße abgedrängt - Unfallverursacher flüchtet

Polizei Duisburg

Großenbaum: Von der Straße abgedrängt - Unfallverursacher flüchtet

Duisburg

Am Freitagabend (19. April, 23:35 Uhr) war der Fahrer (23) eines grauen Audi aus Duisburg auf der Albert-Hahn-Straße in südlicher Richtung unterwegs, als sich plötzlich ein dunkler BMW von hin-ten näherte. In einer Linkskurve im Bereich der Ackerstraße versuchte der BMW-Fahrer den Duisburger links zu überholen. Weil der Unbekannte plötzlich seine Fahrt nach rechts auf die Ackerstraße fortsetzte, musste der 23-Jährige eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle, touchierte ein Stahlgeländer und landete letztendlich in einem Graben. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin von der Unfallstelle, ohne dem verletzten Audi-Fahrer zu helfen oder das Eintreffen der Polizei abzuwarten.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen BMW und dessen Fahrer machen können, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800.

