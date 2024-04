Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Seniorin vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht die Seniorin Ursula G. (83) und bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: Die Seniorin hat am Sonntagmittag (21. April) gegen 13:30 Uhr das Seniorenwohnheim an der Liebrechtstraße in Alt-Hamborn verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Rentnerin leidet unter starker Demenz und ist örtlich und zeitlich nicht orientiert. Die 83-Jährige ist an Diabetes erkrankt und auf die Verabreichung von Insulin angewiesen. Es ist daher nicht aus-zuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Frau G. ist circa 1,61 Meter groß, hat eine korpulente Figur und kurze, graue Haare. Sie trägt vermutlich eine helle Jacke und eine olivfarbene oder dunkelgrüne Hose. Die Seniorin hat einen starken Bewegungsdrang und ist körperlich in der Lage große Distanzen zu Fuß zurückzulegen. Eventuell hat sie einen Rollator dabei. Sie führt einen Teddybären mit sich, mit dem sie sich unterhält. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Ursula G. machen ? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Duisburg jederzeit unter der Rufnummer 0203 2800 oder dem Notruf 110 entgegen. Vielen Dank!

