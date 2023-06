Polizei Hamburg

POL-HH: 230627-2. Sichere Reise in den Urlaub - Auftaktveranstaltung zur Verkehrssicherheitsaktion "Operation Safe Holiday"

Hamburg (ots)

Zeit: 04.07.2023, 14:00 Uhr - 20:00 Uhr; Orte: a) Hamburg-Neuland, Großmoorring 14, Liegenschaft der Verkehrsdirektion Süd (VD 4); Zufahrt über den Großmoordamm ggü. dem Baumarkt, b) Hamburg-Marienthal, Rennbahnstraße 129, Liegenschaft der Verkehrsdirektion Ost (VD 3)

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) findet auch in diesem Jahr die zweimonatige Verkehrssicherheitsaktion "Operation Safe Holiday" statt. Bei der Auftaktveranstaltung können Interessierte ihr Urlaubsvehikel kostenlos wiegen lassen.

Viele Menschen nutzen für die Fahrt in den Urlaub das Auto, ein Auto-(Wohn)Anhänger-Gespann oder auch das Wohnmobil. Dabei gehören zur Beladung des Kraftfahrzeuges neben den Insassen auch die eigenen Haustiere und häufig viel Gepäck. Um sicher am Urlaubsort anzukommen, ist die Einhaltung der erlaubten Achs- und Stützlasten sowie der zulässigen Gesamtmassen der Fahrzeuge unerlässlich.

Aus diesem Grund wird die Polizei Hamburg von Anfang Juli bis Ende August verstärkt Kontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit durchführen.

Bei den Veranstaltungen an beiden Standorten besteht neben der kostenlosen Verwiegung die Möglichkeit, wertvolle Tipps unter anderem zum Thema Ladungssicherung von Polizistinnen und Polizisten der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) zu erhalten. Darüber hinaus bieten unabhängige Sachverständige, und am Standort Neuland zusätzlich die Spezialisten der Dienstgruppe Schwerlast, wichtige Informationen an.

Die Polizei Hamburg wünscht einen schönen Urlaub.

