Polizei Hamburg

POL-HH: 230627-4. Achtjähriger bei Verkehrsunfall in Hamburg-Finkenwerder schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.06.2023, 19:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Finkenwerder, Finkenwerder Norderdeich

Gestern ist am frühen Abend ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Finkenwerder schwer am Kopf verletzt worden.

Den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) zufolge hatte das Kind einen in Richtung Neßdeich fahrenden Linienbus an der Haltestelle Brunnenstieg verlassen. Anschließend soll der Achtjährige hinter dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen sein, mutmaßlich ohne auf den Fließverkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem in Richtung Ostfrieslandstraße fahrenden VW Passat eines 20-Jährigen zusammen und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen transportierte das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Informationen zu keiner Zeit.

Für die Unfallaufnahme musste der Finkenwerder Norderdeich voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die VD 22 hat die Ermittlungen übernommen.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell