Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall, Kind von PKW erfasst, PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5636659 kam es am 28.10.2023 kurz nach 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rannte ein 9-jähriges Kind auf der Friedrichstraße unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde hier von der 46-Jährigen Fahrerin eines KIA mit der Stoßstange touchiert. Durch den Zusammenprall wurde das Kind von dem PKW abgewiesen und zu Boden geschleudert. Der 9-Jährige erlitt durch die Kollision ein Hämatom am Kopf und wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es von Seiten der Familie des Kindes zu massiven Störungen und Beleidigungen, die erst nach Androhen von Platzverweisen beseitigt und die Unfallaufnahme beendet werden konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die gegen 16:00 Uhr beendet war, wurde der Verkehr abgeleitet. Es waren leichte Verkehrsbeeinträchtigungen festzustellen.

