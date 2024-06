Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch

A67: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 bei Lorsch wurde am Montagmittag (3.6.) ein 33-Jähriger verletzt und kam in ein Krankenhaus. Gegen 13 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Zusammenstoß zwischen mehreren Fahrzeugen auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Nach ersten Erkenntnis befuhr ein 33-Jähriger die Autobahn und kollidierte aus bislang noch unbekannter Ursache mit einem vorausfahrenden Lastwagen. Das Fahrzeug des Mannes aus dem Landkreis Groß-Gerau fing daraufhin Feuer und brannte aus. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn ist aktuell noch in Richtung Norden aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten voll gesperrt. Die Polizeiautobahnstation Südhessen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/8756-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell