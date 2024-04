Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Werkzeuge gestohlen

Beute machte ein Unbekannter bei einem Firmeneinbruch von Sonntag auf Montag in Wiblingen.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu dem Firmengebäude in der Raiffeisenstraße. In einem Büro fand er mehrere Elektrowerkzeuge und ein Diagnosegerät. Die Gerätschaften machte er zu seiner Beute und nahm sie mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

