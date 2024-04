Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Falsch überholt

Am Montag versuchte in Laichingen ein Radfahrer ein Auto im Kreisverkehr zu überholen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr im Kreisverkehr in der Innenstadt. Dort fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Fiat. Aus Richtung "Im Bussen" fuhr ein 69-jähriger Radler in den Kreisverkehr ein und versuchte dort den Fiat verbotswidrig links zu überholen. Sein Überholmanöver misslang und er prallte gegen das Auto. Bei dem Unfall erlitt der Radler leichte Verletzungen. Ein zufällig vor Ort befindlicher Rettungswagen versorgte den Radler ambulant. Am Auto entstand geringer Sachschaden von wenig hundert Euro.

