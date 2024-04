Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Von der Straße abgekommen

Am Montag landete bei Oberstadion eine Autofahrerin im Graben.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr die 62-Jährige von Sauggart in Richtung Hundersingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Opel. Der schleuderte in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Der total beschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

