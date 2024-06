Bergstraße (ots) - Im Kreis Bergstraße kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Unter anderem waren Kriminelle in Lorsch, Bensheim und Elmshausen unterwegs. Zwischen Sonntagnachmittag (2.6.), 16 Uhr und Montagmorgen (3.6.) hebelten Kriminelle ein Fenster einer Lorscher Schule in der ...

mehr