POL-DA: Lorsch/Bensheim/Elmshausen: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Bergstraße (ots)

Im Kreis Bergstraße kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Unter anderem waren Kriminelle in Lorsch, Bensheim und Elmshausen unterwegs.

Zwischen Sonntagnachmittag (2.6.), 16 Uhr und Montagmorgen (3.6.) hebelten Kriminelle ein Fenster einer Lorscher Schule in der Justus-Liebig-Straße auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Gebäude und brachen dabei weitere Türen auf. Die Ermittlungen zu möglichem Stehlgut dauern an.

In Bensheim gelangten Einbrecher in eine Firma in der Werner-von-Siemens-Straße, nachdem sie sich nach bisherigen Ermittlungen mit technischen Hilfsmitteln zwischen Sonntagabend (2.6.) und Montagmorgen (3.6.) zu den Büroräumen Zutritt verschafften. Anschließend flüchteten die Kriminellen auch hier unerkannt und ohne Beute.

Auch in Elmshausen durchsuchten Eindringlinge in der Nacht zum Samstag (2.3.) ein Haus in der Straße "Am Langenmarkstein". Zuvor hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und suchten dann im Inneren nach Wertgegenständen. Ob die Kriminellen hier etwas entwendet haben, wird nun ermittelt.

Die Kripo in Heppenheim ermittelt in allen Fällen und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

