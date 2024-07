POL-GI: Die vermisste 23-jährige Laura Lisa Lucyga ist wohlbehalten zurück

Gießen (ots) - Ranstadt: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 07.07.2024, gegen 12:10 Uhr in Ranstadt. Eine 87-jährige Golf-Fahrerin fuhr aus Richtung Dauernheim auf die L3187. Hierbei kollidierte sie mit dem Daimler einer 54-jährigen Frau. Die 87-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die ...

