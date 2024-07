POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Nach einem Verkehrsunfall auf der K 4346 hat ein 22-Jähriger seinen Führerschein abgeben müssen.

Pforzheim (ots) - Ein Kleinkind ist nach einem Verkehrsunfall in der Pforzheimer Oststadt am Mittwochnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 57-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 17:00 Uhr auf der Parkstraße in Richtung Holzgartenstraße unterwegs. Der Verkehr staute sich nahezu auf allen vier Fahrstreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

