POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Friolzheim (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Landesstraße 1180 in Höhe der Autobahnüberquerung A8 in Fahrtrichtung Heimsheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 16:53 Uhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem grauen Mercedes aus Friolzheim in Richtung Heimsheim. In Höhe der Autobahnbrücke überholte dieser eine Kolonne, die aus einem Pkw, einem Lkw und einem Radfahrer bestand.Beim Überholmanöver des Mercedes musste ein entgegenkommender Pkw-Lenker eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. In der Folge fuhr der nachfolgende Fahrzeugführer in dessen Heck. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Zum aktuellen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass der Unfallverursacher aus dem Raum Göppingen (GP) kommen soll.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die den Vorgang gesehen haben und sich eventuell an das Kennzeichen des Mercedes erinnern können, beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

