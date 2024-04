POL-EU: Bürger können neuen E-Scooter Simulator testen

Schleiden-Herhahn (ots) - Am Donnerstag (28. März) geriet gegen 00.40 Uhr der Dachstuhl von einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Römerstraße in Schleiden-Herhahn in Brand. Ermittlungen von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen haben ergeben, dass das Wohnhaus vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ursprungsmeldungen finden Sie hier: ...

mehr