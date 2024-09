Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Baucontainer - Unfallfluchten - PKW zerkratzt - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Oberkochen: Diebstahl aus Baucontainer

Aus zwei Baucontainern, die auf einem Baustellengelände in der Rudolf-Eber-Straße abgestellt sind, wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro entwendet. Zuvor wurden beide Container aufgehebelt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des entwendeten Werkzeugs nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07361 955990 entgegen.

Aalen: PKW zerkratzt

Ein BMW, der in der Hofherrnstraße abgestellt war, wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der PKW stand zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Farbschmierereien

Am Freitagmorgen teilte ein 52-Jähriger der Polizei mit, dass eine Werbetafel und die Plane eines Anhängers Wolfgangstraße mit Farbe besprüht wurde. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass in der Wolfgangstraße eine Eingangstür eines Ladens mit Farbe besprüht wurde. Die eintreffende Polizeistreife konnte zudem feststellen, dass in der Marienstraße ein Mülleimer und in der Wolfgangstraße zusätzlich ein Zigarettenautomat und ein Ausstellungsfenster an der Wolfgangkirche besprüht wurden. Die Farbschmierereien müssen zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, verursacht worden sein. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Lorch: PKW zerkratzt

Ein roter Peugeot, der in der Römerturmstraße geparkt war, wurde zwischen Montagabend und Mittwochmorgen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Beschädigt wurden auf der Beifahrerseite das Rücklicht, der Kotflügel hinten und die Tür. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Nummer 07172 7315 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Am Freitagmorgen um 6.20 Uhr befuhr ein 62-jährger Lenker eines Omnibusses die B297b von Lorch in Richtung Göppingen. In einer Linkskurve scherte ein entgegenkommender Pkw-Lenker zum Überholen eines Lkw aus. Bei dem Überholvorgang touchierte der PKW den Omnibus. Ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell