Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Richthofenstraße, Zweibrücken (ots)

Am 30.08.2024 im Zeitraum von 17:00 - 21:00 Uhr stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW, einen grauen Opel Zafira am Fahrbahnrand in der Richthofenstraße in Zweibrücken ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren, vermutlich aufgrund des zu geringen Abstandes den vorbezeichneten Opel, wodurch ein Sachschaden entstand. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall anzugeben.

