Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Feldstraße, Contwig (ots)

In der Nacht vom 30.08.2024, 22:00 Uhr bis zum 31.08.2024, 09:30 Uhr legte ein bislang unbekannter Täter mehrere spitze Gegenstände in der Einfahrt des Geschädigten in der Feldstraße in Contwig, in der Nähe seines PKW, ab. Der Geschädigte konnte dies frühzeitig, noch vor dem Einsteigen erkennen und dadurch schlimmeres verhindern. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen. Der unbekannte Täter verließ nach der Tat die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Es wurde u. a. ein Strafverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

