POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 23.00 Uhr des 31.08.24 stellte ein 50-jähriger Mann aus Pirmasens sein schwarzes Mountain-Bike der Marke Giant im Wert von ca. 800 Euro in Pirmasens in der Alten Häfnersgasse ab. Das Fahrrad wurde hierbei ordnungsgemäß mit einem Fahrradschloss an einem festen Gegenstand gesichert an einem öffentlichen Platz abgestellt. Das Fahrradschloss wurde durchtrennt und das Fahrrad in der Folge entwendet. Die Ermittlungen dauern ...

