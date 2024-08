Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Abgelegte Kleidung am Strand im Ostseebad Nienhagen sorgt für Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften - Besitzerin wohlauf

Güstrow/ Nienhagen (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Großaufgebot von Polizei- und Rettungskräften am Strand des Ostseebades Nienhagen. Aufmerksame Strandbesucher bemerkten abgelegte Kleidung am Strand, die zu einer 61-jährigen Anwohnerin gehörten, die in den vergangenen Tagen regelmäßig dort schwimmen war. Nachdem die Frau lange Zeit nicht zurückkehrte, machten sich Hinweisgeber Sorgen und teilten dies der Rettungsleitstelle mit. Unter Beteiligung der Wasserschutzpolizei und Seenotrettung wurde seeseitig mit der Absuche begonnen. Am Land übernahmen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Doberan die weiteren Maßnahmen und Befragungen.

Letztlich fand der Einsatz dahingehend ein positives Ende, als dass die Eigentümerin der abgelegten Sachen ausfindig gemacht werden konnte und wohlauf ist. Diese hatte aufgrund eines dringlichen privaten Anlasses den Strand verlassen müssen. Somit konnten die Suchmaßnahmen wieder eingestellt werden.

