Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand von Aktivkohle auf Firmengelände in Teterow

Güstrow/ Teterow (ots)

Am heutigen Morgen wurde dem Polizeirevier in Teterow gegen 03:40 Uhr mitgeteilt, dass es zu einem Brandgeschehen auf einem Firmengelände am Kellerholz in Teterow gekommen sein soll. Bei Eintreffen am Brandort waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Teterow bereits im Einsatz und haben den Brandherd gelöscht. Laut ersten Erkenntnissen kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Brand von etwa zehn Paletten mit Aktivkohle, die in Bigpacks abgefüllt und gelagert war. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun dementsprechend. Der Sachschaden konnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt gemacht werden.

Ergänzend zum Sachverhalt wird erwähnt, dass es bereits am Vortag, am Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr zu einem Brand von etwa 102 Tonnen Aktivkohle (ca. 170 BigPacks) am Einsatzort kam. In diesem Fall wird jedoch von Selbstentzündung des leicht entzündbaren Materials ausgegangen. Der Sachschaden lag hier bei 75.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell