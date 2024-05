Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet

Blankenheim (ots)

Am Donnerstag (9. Mai) befuhr ein 46-Jähriger gegen 16.45 Uhr aus Richtung der Bundesautobahn 1 kommend in Fahrtrichtung der Landstraße 115 und beabsichtigte am Ende der Anschlussstelle linksseitig auf die Landstraße 115 in Richtung Blankenheim-Freilingen abzubiegen.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Blankenheim-Freilingen kommende in Fahrtrichtung Blankenheim fahrenden 57-jährigen Kradfahrers.

Auf der Landstraße kam es zur Kollision von beiden Fahrzeugen.

Der Kradfahrer wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell