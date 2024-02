POL-HWI: Jugendliche stehlen Fahrrad

Wismar (ots) - In der Nacht zum 23. Februar ist es in einem Restaurant am Wismarer Hafen zu einem Einbruch gekommen, bei dem ein Tresor entwendet wurde. In der Zeit vom 22. Februar 23:00 Uhr bis zum 23. Februar 07:30 Uhr sollen der oder die unbekannten Täter in das Lokal eingedrungen sein und einen Tresor entwendet haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Kräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am ...

