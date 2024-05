POL-EU: Kaffeebecher fällt auf Beifahrersitz

Euskirchen (ots) - In den heutigen Morgenstunden (10. Mai) entzog sich ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln gegen 00.10 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der Euenheimer Straße in Euskirchen. Der Pkw-Fahrer befand sich zunächst in Euskirchen-Euenheim vor einer geschlossenen Bahnschranke und wurde von Polizeibeamten aufgefordert zum Zwecke einer Verkehrskontrolle auf einen vor den Bahnschranken befindlichen Wirtschaftsweg ...

mehr