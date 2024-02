Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.02.) verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einem Gelände einer Kindertagesstätte in der Danziger Straße. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten der Kita zu gelangen. Hier brachen die ungebetenen Gäste einen Schrank auf und entwendeten unter anderem eine Digitalkamera und Proteinriegel. Anschließend ergriffen sie unbemerkt die Flucht. Wie hoch der Schaden ist, den die Kriminellen hinterließen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei (K 41) aus Dieburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06071/9656-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell